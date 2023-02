Lampedusa: soccorso nella notte un barchino, a bordo otto cadaveri

Sono morti di freddo e di stenti: cinque uomini e tre donne, di cui una incinta; nell'attesa dei soccorsi hanno tentato anche di bere l'acqua del mare. La piccola imbarcazione è stata soccorsa da una motovedetta della Guardia Costiera in acque Maltesi, e poi fatta approdare a Lampedusa. Ci sarebbero due dispersi ed i 42 superstiti, stremati, hanno raccontato l'odissea di quel barchino di sei metri partito dalla Tunisia sabato e finito fuori rotta. Sono originari del Mali, Costa d'Avorio, Guinea, Camerun.

Sul barcone – hanno raccontato- c'era una donna con il suo neonato di 4 mesi che, a causa del freddo, è morto durante il viaggio e la madre, per disperazione, lo ha gettato in mare. La donna è morto poco dopo, così come l'uomo che si era tuffato in acqua sperando di recuperare il corpo del neonato e poi scomparso tra le onde. E' successo a quarantadue miglia dalla costa di Lampedusa, spazio che ricade nell'area di ricerca e soccorso maltese, ma La Valletta ha ignorato le richieste di aiuto. Solo nel pomeriggio, dopo la formalizzazione della richiesta di intervento, Roma ha autorizzato le motovedette a raggiungere il barchino. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla nuova tragedia del mare Le ipotesi di reato, al momento a carico di ignoti, sono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato.