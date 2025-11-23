TV LIVE ·
Lampo di inverno: dopo la neve, domenica di sole

La Segreteria di Stato al Territorio ringrazia con una nota quanti si sono adoperati con prontezza ed efficienza per fronteggiare il maltempo

23 nov 2025
Lampo di inverno: dopo la neve, domenica di sole

Dopo il lampo di inverno con la forte nevicata di sabato 22 novembre nella parte alta del territorio, domenica di sole sulla Repubblica: giornata tersa ma con temperature rigide. La neve di sabato, che in alcuni punti ha raggiunto oltre 30 centimetri, fortunatamente non ha causato particolari disagi. Diverse, però, le piante e i rami caduti a causa del pesante manto nevoso. Molti anche i rami tagliati preventivamente da otto volontari della Protezione Civile, riducendo così i rischi per i veicoli in transito. La Segreteria di Stato al Territorio ringrazia con una nota quanti si sono adoperati con prontezza ed efficienza per fronteggiare il maltempo (Servizio Rotta Neve dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, al presidio territoriale, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile e ai volontari). 

Neve anche nell'entroterra romagnolo, in Valmarecchia. Scuole chiuse a Pennabili, dove è caduto 1 metro di coltre bianca, e a Sant'Agata Feltria. Elettricità in tilt in molte zone, oltre al crollo di alberi. 




