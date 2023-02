Lascia i Cappucini il 31enne accusato dei furti in appartamento L'uomo, di nazionalità albanese, è stato scarcerato dopo mesi di verifiche

È stato scarcerato l'albanese di 31 anni arrestato lo scorso 26 novembre a San Marino perché accusato di far parte di un gruppo di soggetti dediti ai furti negli appartamenti avvenuti alla fine dello scorso anno a San Marino. Da tempo i suoi legali lamentavano come "la misura cautelare del carcere risultasse sproporzionata e non sorretta dall’esistenza di gravi indizi di colpevolezza" e ne richiedevano la messa in libertà, anche su cauzione. Dopo le necessarie verifiche, la richiesta è stata accolta ed il giovane è stato scarcerato.

