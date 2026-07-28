SAN MARINO Lavatrice in fiamme a Domagnano, un intossicato e abitazione inagibile Il principio d’incendio è scoppiato nel garage poco dopo l’utilizzo dell’elettrodomestico. Tre persone evacuate, una trasportata in ospedale per inalazione di fumo

Lavatrice in fiamme a Domagnano, un intossicato e abitazione inagibile.

Principio d’incendio nella serata di lunedì 27 luglio in un’abitazione di via dei Pioppi, a Domagnano. L’allarme è scattato alle 19.20, quando la Centrale Operativa Interforze ha inviato sul posto una squadra della Sezione Antincendio della Polizia Civile.

Le fiamme si sono sviluppate da una lavatrice collocata nel garage e utilizzata poco prima. Il fumo ha rapidamente invaso l’intera casa, rendendo necessaria l’evacuazione delle tre persone presenti. Tutte sono state assistite dal personale sanitario del 118 e, per una di loro, è stato disposto il trasporto in ospedale a causa dell’inalazione dei fumi.



Gli operatori della Polizia Civile, muniti di autoprotettori, sono entrati nell’edificio e hanno spento il principio d’incendio con un estintore a polvere. La lavatrice, distrutta dalle fiamme, è stata poi portata all’esterno, mentre i locali sono stati arieggiati con un motoventilatore.

Sul posto sono intervenuti anche il Dipartimento di Prevenzione e il Servizio di Protezione Civile, che hanno vietato ai residenti di rientrare fino al completamento delle operazioni di bonifica. L’intervento si è concluso alle 22. Alle 13 di, oggi, martedì 28 luglio, l’abitazione risultava ancora non agibile.

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