LCA Asset: respinto il ricorso di Banca Centrale, vicenda chiusa

LCA Asset: respinto il ricorso di Banca Centrale, vicenda chiusa.

Si chiudono definitivamente a favore di Asset Banca le vicende relative ai provvedimenti di rigore adottati da Banca Centrale. Lo comunica in una nota il collegio difensivo degli Azionisti di Asset. Il giudice d'appello Valeria Pierfelici ha dichiarato infatti l'inammissibilità dell'appello proposto dall'istituto di Via del Voltone “avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarata l’illegittimità del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa che aveva colpito la banca”. “Si chiude in questo modo – sottolineano i legali Alessandro Stolfi e Daniele Cherubini - un capitolo triste della storia sammarinese che ha causato, in maniera illegittima, la fine di un Istituto bancario il quale, pertanto, come confermato dall’Autorità Giudiziaria, non meritava tale nefasto epilogo”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: