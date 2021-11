SERVONO INIZIATIVE Le richieste delle Giunte di Castello nella conferenza semestrale con la Reggenza

Maggiore comunicazione con il Governo e le Aziende Autonome di Stato, migliore manutenzione del territorio, più controlli sulla viabilità e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto, al senso civico e a una sana socializzazione. Punti, questi, su cui concordano tutti i Castelli. Ci sono poi delle richieste specifiche: Serravalle e Domagnano chiedono maggiore sicurezza sulle strade, Faetano vuole recuperale alcuni edifici importanti e ampliare il cimitero. Chiesanuova vorrebbe un medico di base fisso, Città la sistemazione dell'area Ex Tiro a Volo di Murata. Per Borgo Maggiore la priorità è progettare percorsi adeguati per disabili, mentre ad Acquaviva servono interventi sulla piazza e l'incrocio tra via Fontanelle, Vitella e Damoli. A Fiorentino si vogliono recuperare spazi e abbattere barriere architettoniche al centro sociale e al percorso pedonale verso Murata. Infine Montegiardino avanza una richiesta per parcheggi, marciapiedi e un'area di svago per i ragazzi. Insomma, sono molti i temi sul tavolo, a cui si aggiungono anche ambiente e riqualificazione.

"Pensiamo alle energie alternative - invita Roberto Ercolani, portavoce delle giunte di Castello -. Poi abbiamo strutture pubbliche che ancora funzionano a gasolio e quindi inquinano in maniera eccessiva. Prima riusciamo a intervenire su questo e meglio è per tutto".

Nel video l'intervista a Roberto Ercolani, portavoce delle giunte di Castello



