LIBRI E FIABE "LeggiAmo con Gigio Valigio", Un'iniziativa per avvicinare i bambini alla lettura

E' rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni, per avvicinarli e abituarli fin da subito al piacere della lettura e dell'ascolto. Per farlo, i genitori devono leggere per i propri figli delle storie. Lettori con la valigia presentano “LeggiAmo con Gigio Valigio”, l'evento, con ingresso gratuito, è patrocinato dalla Segreteria all'Istruzione e dagli Istituti culturali. Un'iniziativa che tocca varie parti del territorio, al via da ieri. L'appuntamento è alle 17, il martedì all'Ex Tiro a Volo di Murata, il mercoledì al Centro Sociale di Dogana e il giovedì alla Casa Terenzi di Domagnano. Disponibile anche una piccola offerta di libri da prendere in prestito, per permettere ai bambini di continuare la storia a casa. Il 18 dicembre, infine, a Palazzo Valloni, biblioteca di Stato, ci saranno delle letture a tema natalizio. "L'iniziativa è della ludoteca Pologioco all'interno della scuola dell'infanzia - spiega Vito Testaj, direttore degli Istituti culturali - e noi come Biblioteca di Stato siamo stati lieti di collaborare. Anche quest'estate sono state fatte iniziative in questo senso. Quest'iniziativa mette insieme le famiglie attorno al tema della lettura. Elemento significativo per il mondo del libro sia per le famiglie".

Nel servizio l'intervista a Vito Testaj, direttore degli Istituti cultural

