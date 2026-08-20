ORDINE PUBBLICO Leone XIV a San Marino, il piano sicurezza: zona rossa in centro storico, presìdi rafforzati su tutto il percorso Il dispositivo coordinato dalla Gendarmeria prevede anche il supporto della Polizia di Stato italiana. Preparato anche l'Iss, con équipe dedicate per esigenze di emergenza

A meno di 48 ore dall’arrivo di Papa Leone XIV sul Titano, la macchina dell’ordine pubblico è pronta a mettersi in moto, per garantire che la storica visita del Pontefice si svolga nella massima sicurezza. Un piano complesso e dettagliato, coordinato dalla Gendarmeria e dal Comandante Generale Maurizio Faraone, ma che si avvarrà della collaborazione anche degli altri corpi di polizia sammarinesi e del supporto della Polizia di Stato italiana con squadre di cinofili e artificieri. In ausilio, inoltre, ci sarà il personale dei corpi militari volontari e della protezione civile. Ingente dunque il dispiegamento di forze a tutela del Santo Padre e dei Fedeli, ma anche durante la visita, viene assicurato, continueranno a essere garantiti i servizi ai cittadini e i presìdi di controllo del territorio.

Il focus del dispositivo di sicurezza sarà sul centro storico dove, dalle 7 del mattino di sabato, sarà istituita una zona rossa: gli ingressi, previsti solo se autorizzati, avverranno tramite quattro varchi presidiati dalla gendarmeria con filtraggio e controlli sulla presenza di oggetti proibiti, tra cui vetro, lattine e materiali infiammabili. Lungo il percorso che porterà Leone XIV dall’aviosuperficie di Torraccia al centro storico attraverso Domagnano e Borgo Maggiore, ci sarà una presenza rafforzata di personale lungo le aree dove è previso il maggior afflusso di pubblico. La sicurezza sarà garantita sfruttando tutte le competenze anche tecnologiche degli agenti, come moto e droni. Fin dalla notte precedente, le strade dove passerà il Pontefice saranno presidiate e transennate con la rimozione di bidoni e contenitori. L'attività delle forze dell'ordine però non si fermerà con la partenza del Papa: verrà garantito anche un corretto e tranquillo deflusso dei fedeli.

Preparato a tutte le evenienze anche l’Iss, che ha predisposto équipe dedicate per eventuali esigenze di emergenza connesse alla presenza sul territorio del Pontefice. Attività che in ogni caso non incideranno sulla normale operatività dei servizi rivolti alla cittadinanza.

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