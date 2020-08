Lettera anonima: chiesta archiviazione per il consigliere Iro Belluzzi

Il Commissario della Legge Simon Luca Morsiani ha chiesto l'archiviazione della posizione del Consigliere Iro Belluzzi dal procedimento aperto in seguito alla lettera anonima fatta pervenire alla sede di diversi partiti, contenente informazioni diffamatorie nei confronti di esponenti di Npr. “Un decreto di circa 30 pagine – riferiscono gli avvocati Alberto Selva e Francesco Mazza, difensori di Belluzzi - nelle quali l'inquirente argomenta approfonditamente l'estraneità rispetto alle accuse rilevando che non vi sono elementi per la colpevolezza”. La Procura del Fisco avrebbe già espresso parere favorevole all'archiviazione.



