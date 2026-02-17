TV LIVE ·
Lettera SMG, la smentita del presidente ECF, Sergio Barducci: "Mai sottoscritto un memorandum d'intesa"

Assistito dall'avvocato Moreno Maresi, Barducci valuta azioni legali “per la diffusione di notizie non veritiere e lesive della propria reputazione”

17 feb 2026
Citato nella lettera di San Marino Group, anche l'attuale presidente del Cda dell’Ente Cassa di Faetano, Sergio Barducci valuta azioni legali “per la diffusione di notizie non veritiere e lesive della propria reputazione”. Nel documento, la società afferma l’esistenza di un memorandum d’intesa firmato con Barducci nel settembre 2025, circostanza che il presidente dell'Ente smentisce categoricamente, dichiarando di non aver mai sottoscritto alcunché, né avuto contatti diretti con i rappresentanti di San Marino Group. Nella nota dei legali viene, inoltre, fatto notare come “Barducci sia stato eletto alla Presidenza di ECF il 27 settembre 2025”, presiedendo “in tale ruolo il primo CdA dell'ente solo a metà ottobre 2025. Il dato temporale della stipula del richiamato Memorandum – viene sottolineato - risulta oggettivamente smentito dai fatti”.




