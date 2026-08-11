OSPEDALE INFERMI Lievi miglioramenti per il bimbo che ha rischiato di annegare in piscina Il piccolo di quattro anni si è risvegliato e respira autonomamente, ma il quadro resta delicato. Indaga la Polizia civile che ha effettuato un nuovo sopralluogo.

Lievi miglioramenti per il bimbo che ha rischiato di annegare in piscina.

Il bambino di quattro anni che domenica scorsa ha rischiato di annegare nella piscina del Centro Vacanze San Marino si è risvegliato e respira autonomamente. Le fonti ospedaliere riferiscono tuttavia di un quadro clinico ancora molto delicato. Il piccolo è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale “Infermi” di Rimini e la prognosi resta riservata.

Intanto continuano le indagini della Polizia civile per fare luce sulla dinamica dell’accaduto. Alcuni agenti hanno effettuato un nuovo sopralluogo e sarebbero state acquisite anche le registrazioni delle telecamere che inquadrano la piscina.

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