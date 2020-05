Lite degenera in pieno centro, due feriti.

Una rissa scoppiata per questioni sentimentali. Due uomini, uno italiano di 42 anni e l’altro di origini albanesi di 32, si sono incrociati sotto casa dell’ex moglie del 42enne. La lite è avvenuta in tarda mattinata e avrebbe coinvolto anche altre persone, almeno due. Dopo un primo scontro verbale è degenerata sfociando in una vera e propria aggressione, a pochi metri dall'Arco di Augusto in pieno centro di Rimini.

Nel corso dello scontro sono spuntati anche coltelli, cocci di bottiglie di vetro rotti e bastoni. Sul posto oltre a Polizia di Stato e Polizia Municipale è stato necessario l'intervento di due ambulanze con medico a bordo per trasportare gli uomini all'Infermi di Rimini. Per entrambi i feriti diverse contusioni e lesioni da taglio ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.