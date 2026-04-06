Lite per un parcheggio a San Marino: donna colpisce un uomo al volto

Un diverbio per un parcheggio è rapidamente degenerato, tanto che un 40enne sammarinese ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, giorno di Pasqua, al parcheggio numero 6 nel centro storico di San Marino.

Secondo una prima ricostruzione, una donna di 50 anni di cittadinanza rumena, stava occupando un posto auto in attesa dell’arrivo del compagno. Il 40enne avrebbe comunque effettuato una manovra in retromarcia, ignorando la presenza della donna, che avrebbe iniziato a colpire l’auto con dei pugni. A quel punto l’uomo sarebbe sceso dal veicolo per invitarla a spostarsi e sostenere le proprie ragioni, ma la donna avrebbe reagito colpendolo al volto con un pugno.

Allertata, sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia civile, insieme a un’ambulanza del 118. L’uomo, trasportato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.







