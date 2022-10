Lite tra fidanzati: Consigliere Ciacci e la fidanzata ritirano le querele

Si sono riappacificati il consigliere di Libera, Matteo Ciacci, e la fidanzata protagonisti, nel marzo scorso, di una lite. Superate le divergenze, entrambi hanno infatti presentato istanza di archiviazione congiunta e attendono ora una conclusione 'pacifica' del procedimento in tribunale. Quando tutto si sarà sistemato “cosa dirà – si chiede Ciacci - chi ha strumentalizzato la questione per un pseudo vantaggio politico o per cattiveria?” “Continuo a guardare tutti a testa alta”, conclude il consigliere.