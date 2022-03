Lite tra fidanzati, coppia finisce al pronto soccorso

Una serata degenerata alle prime luci dell'alba di domenica e che ha coinvolto un ragazzo sammarinese e la sua fidanzata. Tra i due si è innescata una lite, dalle parole si è passati prima agli urli e poi alle mani; tanto che è stata allertata la Centrale operativa che ha inviato una pattuglia della Polizia Civile. I due sono stati accompagnati al pronto soccorso per essere medicati: per entrambi i sanitari hanno redatto un referto. Un episodio di violenza di genere sul quale è calato il silenzio di forze dell'ordine ed enti preposti, e che potrebbe avere strascichi giudiziari. Intanto, come previsto in questi casi, è scattata la segnalazione al giudice tutelare, ma non si escludono risvolti penali.