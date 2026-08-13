Luke e Lucky: cani di salvataggio eroi del mare

"Quando mi sono trovata il cane che mi ha sollevato il braccio e mi girava attorno, cioè sono rinata. M'ha salvato. Scusate, ma grazie a loro e al signor Paolo sono degli angeli, ci vorrebbero in tutte le spiagge, in tutte. Dunque, evitiamo di dire i cani, i cani sono delle cose fantastiche, grazie a loro e alla prontezza anche del signor Paolo, noi siamo qua. Se proprio noi siamo in debito a vita".



Si commuovono ancora Michela e Monia, mentre accarezzano il folto pelo dorato di Luke e Lucky, i loro soccorritori, o “angeli custodi”, come li chiamano le due signore. È infatti grazie all'intervento dei Golden Retriever della SICS (la Scuola Italiana Cani di Salvataggio), insieme al loro istruttore Paolo Elmo, che un pomeriggio di vacanza sulla spiaggia di Marina Romea di tre turiste milanesi non si è trasformato in tragedia.

Le tre sono state sorprese dalla forte corrente. Una di loro, Monica, è stata trasportata dalle onde vicino agli scogli, rischiando di annegare. Le due amiche hanno provato ad aiutarla, mettendosi a loro volta in pericolo. A quel punto, sono entrati in azione Elmo e i suoi cani di salvataggio.

"Io ero casualmente in questa spiaggia libera con i cani - raccontano - tra l'altro senza giubbotti perché eravamo lì in ferie. Al primo 'aiuto' ho visto che sono scattati in piedi e hanno iniziato a guardare verso l'acqua. Dopo ho visto la signora che ha detto un secondo 'aiuto' e ha alzato il braccio, quindi sono scattato e dietro di me sono scattati loro. La signora Gabriella sono riuscito subito a portarla, diciamo, in sicurezza e fortunatamente è arrivato Luke che, diciamo, in quel momento non aveva ancora fatto niente. Sono riuscito ad agganciarmi al suo pelo perché non aveva, appunto, il giubboto e mi è riuscita a portare nella parte dove poi sono riuscito a poggiare i piedi e portare l'altra signora a riva".



Nonostante il grande spavento, le tre signore stanno bene. Monica è stata poi trasportata dalla Guardia Costiera all'ospedale di Ravenna per accertamenti, dove è stata trattenuta una notte per lo spavento subito. Michela e Monia sono andate a trovare Luke e Lucky per ringraziarli. Che non risparmiano scodinzolate e leccate affettuose.

"Siamo arrivati in spiaggia con la signora Monia - raccontano - che era chiaramente ancora sconvolta, piangeva e i cani sono andati lì e gli han dato un sacco di leccotti dappertutto, come dire, sei qua adesso, non c'è più problema. Gli han dato veramente tanti baci".

Nel servizio, le interviste a Michela Parolini, Monia Trotta e Paolo Elmo, di SICS.







