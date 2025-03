Macchinette del caffè a 2 euro in un negozio a San Marino, ma è una nuova truffa sui social

Una nuova truffa online corre sui social network, con le stesse modalità dei casi dei finti abbonamenti ai mezzi pubblici e dei bagagli abbandonati. Anche in questo caso c'è un prezzo accattivante, 2 euro, e il nome di una popolare attività sammarinese, stavolta un negozio di elettronica, con una pagina che rimanda ad un quiz per avere accesso alla finta promozione.

Promozione che stavolta proviene da una pagina Facebook chiamata "Per ognuno - il meglio" e riguarda una macchinetta del caffè "in svendita" a due euro. Peccato che si tratti di una truffa che permette ai malintenzionati di sottrarre fondi e dati sensibili agli utenti. L'indicazione rimane quella di non cliccare nei link provenienti da pagine non ufficiali e di non fornire dati sensibili a pagine "sospette".