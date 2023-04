Mafie: 'Ndragheta regina nello scenario italiano, a San Marino si riaccende il dibattito sulla criminalità Tra le Regioni con infiltrazioni malavitose: l'Emilia-Romagna

Capacità militari, radicamento sul territorio, struttura coesa: è la 'Ndrangheta di oggi che, secondo la relazione al Parlamento della Direzione investigativa antimafia, si conferma l'assoluta dominatrice della scena criminale. Da tempo le organizzazioni si avvalgono dei legami con amministratori locali, funzionari e operatori economici attirati da facili guadagni. Inquietante la diffusione: raggiunte quasi tutte le regioni italiane. Ben 46 i gruppi censiti al Nord. Per non contare le attività nel mondo.

Tra le Regioni con infiltrazioni malavitose: l'Emilia-Romagna. Nel Riminese l'Osservatorio legalità provinciale è in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, con attività e iniziative insieme alle istituzioni. Proprio nel territorio riminese, le mafie puntano soprattutto alle attività del turismo, come alberghi e ristoranti, e dei servizi.

Anche a San Marino si riaccende il dibattito sulle infiltrazioni criminali. Nei giorni scorsi le critiche della Csdl al Governo di non aver fatto abbastanza, con riferimento alle indicazioni della Commissione antimafia di un anno fa. Per il sindacato ne è la prova l'ordine del giorno dello scorso febbraio con il quale si impegna l'esecutivo a dare maggiore impulso alla sinergia tra gli apparati dello Stato nel contrasto alle infiltrazioni. Tra il 2021 e il 2022 sul Titano sarebbero stati rilevati collegamenti tra alcune attività e organizzazioni criminali italiane nel campo, pare, delle scommesse, dell'import-export di auto usate e bevande, della commercializzazione di integratori sportivi e non solo. Secondo gli esperti di mafia, per combatterla bisogna partire dalla cultura e dalla collaborazione tra le diverse componenti della società.

Nel servizio le interviste a Vincenzo Ciconte (docente Storia delle mafie italiane Università di Pavia) e Filippo Giorgetti (Osservatorio Provinciale Criminalità Organizzata Rimini e Sindaco di Bellaria-Igea Marina)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: