Malore a Rovereta, 118 sammarinese rianima 73enne

Intervento provvidenziale del 118 di San Marino, nella notte fra giovedì e venerdì scorsi. La chiamata dalla Giochi del Titano, a Rovereta, dove un 73enne ha accusato un arresto cardiaco. I sanitari hanno rianimato l'uomo sul posto per poi trasportarlo al Pronto soccorso dell'Ospedale di Stato, dove è stato stabilizzato e intubato da rianimatore e cardiologo. Poi il trasferimento in emodinamica all'ospedale “Infermi” di Rimini dove l'uomo, residente a Savignano sul Rubicone, è ancora ricoverato in rianimazione, ma in condizioni stabili.

