INCIDENTE Malore alla guida, auto attraversa incrocio e colpisce un’abitazione a Serravalle Il sinistro è avvenuto sabato all'ora di pranzo. Il conducente è stato ricoverato, un passeggero è risultato lievemente ferito mentre una seconda passeggera è rimasta illesa

Colto da un improvviso malore mentre è alla guida, perde il controllo del veicolo finendo contro la porta d’ingresso di un’abitazione a Serravalle. L’incidente è avvenuto sabato 7 febbraio in orario di pranzo, in via Niccolò Tommaseo. L’auto, che stava percorrendo Strada Lamaticcie, tratto caratterizzato da una forte pendenza, ha attraversato senza controllo l’intersezione con via Tommaseo, finendo prima in un giardino privato e poi contro l’ingresso di una casa. Il conducente è stato ricoverato in ospedale. Una passeggera è rimasta illesa, mentre un altro occupante del mezzo ha riportato ferite con una prognosi di quattro giorni. Sul posto anche la Polizia Civile per i rilievi.

Qualche ora dopo, nella notte, gli agenti si sono dovuti occupare di un altro importante incidente lungo la superstrada, dove una potente vettura è uscita di strada a forte velocità.

