Malore in riva al mare, muore 82enne

Stava passando una mattinata in riva al mare a raccogliere frutti di mare quando ha avuto un malore e si è accasciato sulla battigia. Ha perso così questa mattina la vita un 82enne, nei pressi del bagno 140 a Miramare di Rimini.

Alcuni passanti hanno dato l'allarme. Nonostante i tentativi di rianimarlo, gli operatori del 118 non hanno potuto che constatare il decesso. La Guardia Costiera di Rimini ha compiuto i rilievi di rito, prima di dare il via libera alla traslazione del feretro nella camera mortuaria dell'Ospedale di Rimini.







