Maltempo, a San Marino in campo i volontari della Protezione Civile

L'ondata di maltempo che ha portato l'Emilia Romagna a vivere la paura di una nuova alluvione, ha fatto scattare nella Repubblica di San Marino le operazioni dei volontari della Protezione Civile. Fin dalle prime ore della Vigilia di Natale, una squadra operativa è stata impegnata a posare sacchetti di sabbia di fronte alle abitazioni a rischio, per canalizzare le acque che ruscellavano dai pendii e tracimavano dal sistema fognario. La squadra è rimasta operativa finché non è stato interamente scongiurato il pericolo di allagamento.

Intanto altri volontari hanno lavorato alla pulizia e all’imbiancatura del capannone ex Morri, a Murata, designato a diventare la nuova sede ufficiale dell’Unione Volontariato. "I Volontari sono molto grati al Segretario al Territorio Matteo Ciacci - scrivono in una nota - che di fronte all’imminenza dello sfratto per la sede di Fiorentino, si è preso l’incarico di trovare una soluzione immediata e idonea alle attività del Gruppo di Protezione Civile, dedicato a supportare ed aiutare la popolazione durante le emergenze".







