Maltempo: allerta in 11 regioni italiane, rami e cassonetti in strada sul Titano

Maltempo: allerta in 11 regioni italiane, rami e cassonetti in strada sul Titano.

Allerta maltempo anche oggi sull'Italia: in Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria. L'acqua alta a Venezia si è presentata anche oggi toccando i 120 centimetri sul medio mare alle ore 7.40 al di sotto di una previsione, stimata ieri dal Centro maree del Comune, in 130 centimetri.

Sul Titano il vento ha ribaltato cassonetti e fatto cadere numerosi rami in strada, tanto da richiedere nella notte l'intervento delle Forze dell'ordine, per migliorare la viabilità, soprattutto in via dei Boschetti, a Borgo Maggiore, Strade ostruite anche a Murata e Faetano. Nei castelli più esposti le raffiche hanno superato i 130 km/h.

Rimossa la pianta caduta nella tarda serata di ieri sulla Superstrada che collega San Marino a Rimini all'altezza dell'incrocio con via Rovereta.

A Urbania, in provincia di Pesaro e Urbino, due donne sono rimaste ferite quando un grosso pino, schiantato dal vento, è caduto sulla loro auto. Sul luogo i Vigili del fuoco e il 118. Forti raffiche di vento, con rami e piante cadute sono state segnalate in altre località delle Marche.



I più letti della settimana: