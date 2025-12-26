Maltempo, chiusa per frana la strada che collega Fiorentino a Valle Sant’Anastasio

Anche il Comune di Sassofeltrio fa i conti con l'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna tra 24 e 25 dicembre. In particolare il Comune, a causa di una frana, ha chiuso al traffico la strada SP86 al Km 2+800 che conduce a Valle Sant’Anastasio dal confine di San Marino nel Castello di Fiorentino. Per i residenti di Valle Sant’Anastasio e Ca' Micci, rimangono percorribili la strada da Montelicciano e quella da Chiesanuova/Pieve Corena. Anche quest'ultima direttrice però è precaria, dato che nei mesi scorsi un'altra forte pioggia ha danneggiato in modo significativo uno dei ponti lungo la strada che collega la località Saliceti a Ca' Fatrano. Per ora il passaggio ad una sola corsia è garantito.

In un post sulla propria pagina Facebook, il Comune di Sassofeltrio raccomanda massima attenzione.














