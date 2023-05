Maltempo Emilia-Romagna: proseguono i soccorsi, due vittime. Interviene anche la Protezione Civile di San Marino

È rimasta intrappolata sotto le macerie di una casa crollata l'ultima delle due vittime del maltempo in Emilia-Romagna. L'abitazione, a Fontanelice, in provincia di Bologna, era crollata a causa di una frana. Alla persona deceduta nel Bolognese si aggiunge un altro morto nel Ravennate: un uomo di oltre 80 anni travolto dalle acque del Senio esondato. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe andato in bici in una strada chiusa per precauzione e sarebbe morto annegato. Ma le autorità stanno facendo luce sulla dinamica.

I soccorritori sono al lavoro in diverse aree della Regione per le forti piogge, le esondazioni e il cedimento degli argini dei corsi d'acqua. A Castel Bolognese scuole chiuse e disagi, con l'acqua che ha invaso la via Emilia. Preoccupato per l'area metropolitana il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che invita alla prudenza. La premier Giorgia Meloni segue l'evoluzione del maltempo e il capo della Protezione Civile Curcio si è messo in viaggio in mattinata verso le zone colpite. Anche da San Marino sono partite due squadre di volontari della Protezione Civile, per aiutare nei soccorsi.

Sospesa, in mattinata, la circolazione dei treni in alcuni tratti, soprattutto nel nord-est e ad est della Regione. 450 le persone evacuate nella sola provincia di Ravenna. In 36 ore, in Romagna, doppiato o localmente triplicato il valore medio mensile delle piogge. Ma fortunatamente, nelle aree colpite dalle piene, le precipitazioni stanno diminuendo. Emessa una nuova allerta meteo, valida per tutta la giornata di domani, di colore rosso nella pianura centro-orientale per le criticità idrauliche e i danni in atto. Ma le previsioni parlano di maltempo in progressiva attenuazione.

Nel servizio l'intervista a Pietro Falcioni, capo della Protezione Civile di San Marino