Maltempo, frane a San Marino.

Una decina di interventi nella notte a San Marino, da parte della sezione antincendio della Polizia civile, soprattutto per frane e smottamenti dovuti alle ingenti piogge cadute dalla mattina di martedì. Si viaggia in senso unico alternato in Strada Genghe di Atto, ad Acquaviva, dove è scesa una grossa frana dal Monte Cerreto. È stata una pattuglia della Guardia di Rocca che alle 04:30, durante il pattugliamento del territorio per l’emergenza in corso, si è accorta che alcuni alberi stavano cedendo sulla strada e si sono fermati per controllare. Mentre verificavano il costone con le torce, la terra ha franato e si sono spostati in tempo evitando il peggio. Subito dopo è stata allertata la Protezione Civile che si è portata sul posto.

Situazione simile, ma più contenuta, a Domagnano, in strada di Monte Olivo; qui uno smottamento ha interessato parte di una carreggiata. Così come in Strada Serralli, a Faetano. Lesioni trasversali alla sede stradale in strada Murcia, a Montegiardino.

La Sezione antincendio della Polizia Civile ha portato un'idrovora alla Domus Medica per l'allagamento del piano interrato.

In altre aree si segnalano strade attraversate da fiumane o dove si sono formate grosse pozzanghere. Attenzione dunque a chi si mette alla guida.

Come da previsione, nella giornata di ieri sono circa 100 i millimetri di pioggia caduti sul Titano, a cui si aggiungono i 50 dalla mezzanotte alle 8 di questa mattina.









