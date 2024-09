Maltempo: guardia alta sul Titano. Allerta arancione per mercoledì 18 settembre

È allerta maltempo in Italia in dieci regioni, principalmente in Emilia-Romagna e nelle Marche, per il ritorno del ciclone che ha portato alluvioni e distruzione tra Romania, Polonia, Repubblica Ceca ed Austria.

Sono attesi, da oggi a giovedì, più di 250 mm in 3 giorni, con i picchi più alti tra le due regioni confinanti con San Marino e su tutto il versante adriatico dell'appennino settentrionale.

Pioggia battente in queste ore anche sul Titano. Ancora nessun intervento ma la Protezione Civile sammarinese si è riunita con tutte le strutture operative per verificare disponibilità di mezzi e uomini per i prossimi giorni.

Diramata l'allerta arancione sulla Romagna per tutta la giornata di domani, mercoledì 18 settembre (dalla mezzanotte di oggi a quella di domani) per criticità idraulica e idrogeologica: previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni intense e persistenti in particolare sul settore centro-orientale (San Marino è ricompreso in questo settore) dove potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni previste potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici.