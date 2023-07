CLIMA Maltempo: Italia ancora spezzata in due. Nessuna criticità a San Marino A Monza un treno è stato fatto evacuare e una donna di 58 anni è morta schiacciata da un tronco. Nel sud continuano gli incendi.

Una notte “apocalittica”: così i residenti delle zone colpite hanno definito il violento temporale che si è abbattuto su Milano e la Brianza. Grandine, piogge e venti a oltre 60km/h hanno scoperchiato tetti e abbattuto numerosi alberi. A Monza un treno è stato fatto evacuare e una donna di 58 anni è morta schiacciata da un tronco.

Tragedia anche nel bresciano dove una giovane scout di 16 anni è stata travolta da un albero mentre dormiva in una tenda. Centinaia gli interventi dei Vigli del Fuoco per liberare macchine e strade ostruite dai detriti. Gli esperti definiscono questi fenomeni “supercelle”, tipici degli Stati Uniti, ma sempre più diffusi nelle nostre aree da fine anni '90 a causa del cambiamento climatico. Si tratta di accumuli che sprigionano una grande quantità di energia in poco tempo, creati dall'incontro dell'aria calda con quella fredda.

Opposta la situazione al sud Italia. La Sicilia è infatti assediata dai roghi. 55 gli incendi complessivi divampati sull'isola. A Palermo riaperto l'aeroporto dopo la chiusura di stanotte per il rischio che le fiamme potessero raggiungere l'area. Circa 120 le persone sfollate intorno al capoluogo e almeno una vittima. Cinque abitazioni, circondate dalle fiamme, sono state evacuate in una frazione di Santo Stefano di Camastra (Messina). L'ordine è stato dato dal sindaco Francesco Re che ha sollecitato l'intervento di squadre antincendio.

A San Marino nonostante il forte vento e le temperature elevate della notte non sono state rilevate criticità, conferma la Protezione Civile. Resta comunque diramata l'allerta gialla per vento per tutta la giornata.

