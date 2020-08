NORD ITALIA Maltempo: morte due sorelline. Sul Titano la Polizia civile interviene per rami e cassonetti In Città, causa vento, rinviato il concerto serale di San Marino Comics.

Dopo la bimba di 3 anni, è morta all'ospedale di Massa anche la sorella 14 enne, travolte con i familiari dalla caduta di un pioppo sulla tenda nel campeggio dove trascorrevano le vacanze a Marina di Massa. Una terza sorella si 19 anni è rimasta lievemente ferita, i genitori sono illesi. Riprese nel Varesotto le ricerche del 38enne travolto ieri da un torrente in piena per il maltempo.

Oggi allerta rossa in Lombardia; arancione in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto; gialla in Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Umbria.

A San Marino il vento ha spezzato alcuni alberi, fatto volare rami, scoperchiato cassonetti e divelto alcune recinzioni di cantieri (vedi foto delle Protezione Civile). Senza conseguenze per le persone. La Sezione antincendio della Polizia Civile è intervenuta all'alba e già alle 7,30 le strade erano state liberate. I castelli più colpiti Faetano e Domagnano. Gli agenti sono intervenuti anche a Rovereta, dove le forti raffiche avevano divelto una recinzione vicino al cantiere di "The Market". Intervento serale della sezione antincendio anche al San Marino Comics, in Centro, per smontare la tensostruttura posta in Piazza della Libertà, pericolante per il vento. Il concerto, previsto alle 21, “Buon Compleanno Mazinga Z” in memoria del maestro Detto Mariano, è stato rinviato al pomeriggio al Teatro Titano.

