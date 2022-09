CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E IDRAULICA Maltempo: scatta l'allerta su gran parte d'Italia. Pioggia e vento sul Titano

Maltempo: scatta l'allerta su gran parte d'Italia. Pioggia e vento sul Titano.

Piove dal pomeriggio sul Titano. Il maltempo, come previsto, colpisce in queste ore la Repubblica e gran parte d'Italia. In vista di precipitazioni intense con annesso rischio frane, nelle zone collinari dell'Emilia-Romagna è scattata l'allerta arancione fino a mezzanotte. A Rimini, emessa l'allerta gialla per temporali oggi, mentre è criticità idraulica per la giornata di domani.

Preoccupa nuovamente la situazione nelle Marche. A Senigallia la pioggia è cominciata nel primo pomeriggio. Dopo una riunione con la Prefettura di Ancona e la Regione Marche, il Comune ha invitato a mantenere una "vigile allerta". Alla cittadinanza residente in zona rossa è stato suggerito, in via precauzionale, di "evitare i locali seminterrati e piano strada e di trascorrere la notte tra sabato e domenica ai piani alti, muovendosi solo per effettive e improrogabili necessità".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: