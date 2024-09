PIOGGIA INTENSA Maltempo: situazione in peggioramento, allagamenti sul Titano, sottopassi inagibili in riviera Per la giornata di oggi, permane l'allerta arancione in tutta la regione.

A causa del maltempo si sono verificati piccoli allagamenti a San Marino, in particolare nella tarda serata di martedì, ma senza incidenti rilevanti. La Protezione Civile è intervenuta a Borgo Maggiore in Via Sesta Gualdaria, dove la strada si è temporaneamente allagata per via di una fognatura che non riusciva più a smaltire l'acqua.

Un altro intervento è stato effettuato in Via Fabrizio da Montebello a Gualdicciolo, dove la forte pressione dell'acqua piovana ha provocato un danno all'asfalto circostante un tombino, rendendo necessario il restringimento della carreggiata. Piccoli ruscellamenti sono stati segnalati anche in brevi tratti della Superstrada e su Strada della Baldasserrona, ma senza causare problemi alla circolazione.

Strade allagate a Rimini, dove la circolazione è rallentata, si segnalano alcuni sottopassi allagati. I Vigili del fuoco sono al lavoro da ore per intervenire nelle criticità. A Forlì Cesena una ventina gli interventi principalmente per alberi pericolanti ed allagamenti. A Cesenatico sono intervenuti in Viale della Repubblica per la rimozione di una pianta abbattutasi su un'abitazione. I soccorritori con il supporto della piattaforma aerea di Savignano e dell'autogru di Forlì, hanno trattenuto la pianta e l'hanno tagliata fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Lievi danni alla struttura. La situazione attuale è al momento sotto controllo e non si evidenziano particolari interventi in corso.

Resta ancora chiuso al traffico sulla A14 Bologna-Taranto il casello di Cesena Sud, direzione Bologna, diversamente da quanto appreso. È interdetto per precauzione per allagamenti dalla serata di ieri e fino alle 23 di stasera. Lo precisa Autostrade per l'Italia.



Per la giornata di oggi, permane l'allerta arancione in tutta la regione per temporali e rischio di frane, dalla mezzanotte di oggi fino a quella di domani, sulla Romagna, nonché sulla collina e montagna bolognese. Le piogge intense continueranno in particolare nel settore centro-orientale della regione, con il rischio di innescare frane e determinare l'innalzamento della portata dei fiumi.

