Mancata precedenza in via dei Mille, schiacciato un Maggiolone sammarinese

Si affianca all'autobus e rimane incastrata nella rotatoria. E' successo questa mattina in via dei Mille a Rimini, ad un maggiolone Volkswagen. L'auto, guidata da una donna sammarinese, è rimasta incastrata tra il mezzo pubblico della Start Romagna e la ringhiera che protegge il marciapiede. L'incidente è accaduto verso le 14. L'Autobus si è immesso nella rotatoria procedendo in direzione Ravenna, quando senza accorgersi dell' auto che è rimasta incastrata dalla parte dietro dell'autobus, finendo poi contro la protezione per i pedoni. Un incidente senza conseguenze, anche se sul posto si è recata una ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. A ricostruire la dinamica, una mancata precedenza, la Municipale che ha dovuto chiudere la strada, causando non pochi problemi al traffico di una delle arterie principali della citta.