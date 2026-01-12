PORTO Mar Nero, attaccata nave civile battente bandiera di San Marino Secondo Kiev l’imbarcazione trasportava mais ed è stata colpita da un drone russo. Attaccata anche una nave panamense: un ferito tra l’equipaggio.

Due navi civili impegnate nel trasporto di prodotti alimentari sono state attaccate dalle forze russe nel Mar Nero. A denunciarlo è il ministro ucraino per lo Sviluppo regionale Oleksiy Kuleba, che parla di un’ulteriore prova di attacchi deliberati contro il commercio internazionale e la sicurezza marittima. Secondo le autorità ucraine, riprese dall'Ansa, una delle imbarcazioni colpite batteva bandiera di San Marino, l’altra di Panama.

Un drone russo avrebbe colpito la nave panamense mentre era in attesa di entrare nel porto di Chornomorsk per caricare olio vegetale: l’attacco ha provocato un incendio a bordo e il ferimento di un membro dell’equipaggio. Colpita anche una nave battente bandiera sammarinese, in uscita dal porto con un carico di mais: in questo caso non si registrano vittime e l’imbarcazione ha potuto proseguire la navigazione.

