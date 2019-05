Marchi contraffatti e riciclaggio: arrestato il titolare di una ditta sammarinese

Da questa mattina è in corso una vasta azione in materia di contrasto alla contraffazione internazionale di marchi e all'auto-riciclaggio nell'ambito dell'operazione "Eden Brand"

Centinaia di uomini, appartenenti a 90 reparti della Guardia di Finanza sotto il coordinamento del Comando Provinciale, stanno eseguendo un provvedimento emesso dal GIP di Rimini. Agli arresti domiciliari un'imprenditrice di Riccione e il titolare di una ditta con sede a San Marino, residente a Talamello. Per altri due imprenditori sono state emesse misure interdittive dell'esercizio della professione. Sequestrate preventivamente tre aziende, delle quote societarie di 5 società, 12 immobili, un’imbarcazione e svariati rapporti finanziari del valore di 18 milioni di euro. Alla base dell'operazione indagini sull'ammontare complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile agli indagati, di gran lunga sproporzionato rispetto ai redditi modesti dichiarati.

Il sofisticato meccanismo di frode riguardava la produzione e la commercializzazione di centinaia di migliaia di capi di abbigliamento contraffatti, utilizzando l'escamotage della fraudolenta registrazione a San Marino di marchi già esistenti e internazionalmente tutelati. I guadagni, stimati a circa 2 milioni di euro in pochi mesi di attività, venivano reimpiegati nell'attività dell'azienda, da qui il reato contestato di auto-riciclaggio.

In corso, contemporaneamente, il sequestro in 15 regioni italiane e San Marino di circa 500mila articoli contraffatti e illecitamente commercializzati dalle ditte coinvolte. 35 i soggetti denunciati nel corso di un anno di attività in cui i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 1.6 milioni di euro in banconote di piccolo taglio .