Marco Podeschi: "Ho conosciuto il Sottosegretario Siri l'estate scorsa"

Sulla vicenda Siri interviene il Segretario di Stato all'Istruzione Marco Podeschi, “per evitare di cadere in imbarazzi e facili strumentalizzazioni”, ha detto all'Ansa, dopo la notizia pubblicata dall'Espresso sulle indagini delle autorità sammarinesi su prestiti di favore ad elevato rischio concessi dalla Banca agricola commerciale. “Ho conosciuto la scorsa estate il Sottosegretario Armando Siri – ha riferito Podeschi – E' stato un incontro informale e fugace su temi istituzionali, di cui ho informato i colleghi di governo. Come generalmente accade – aggiunge – incontri come questo sono una normale occasione per avere uno scambio di opinioni fra politici, senza alcun accenno a questioni di natura personale. Solo successivamente – conclude il Segretario di Stato – ho appreso che aveva un rapporto con una banca sammarinese”.