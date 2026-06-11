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Marecchiese, caos a Sant'Ermete dopo un maxi tamponamento tra quattro auto

Secondo una prima ricostruzione, un Audi guidata da una turista tedesca avrebbe perso il controllo a causa di un problema al cambio automatico, urtando un muretto della pista ciclabile e invadendo dopo il rimbalzo entrambe le carreggiate di marcia

11 giu 2026

Paura nel tardo pomeriggio di giovedì a Sant'Ermete, lungo la Marecchiese, dove un violento incidente ha coinvolto quattro automobili e richiesto l'intervento di numerosi mezzi di soccorso. Nello schianto sono rimaste coinvolte un'Audi, due Fiat Panda e una Lexus, con pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona e momenti di forte apprensione tra automobilisti e residenti.

Secondo una prima ricostruzione raccolta sul posto l'Audi, guidata da una turista tedesca, avrebbe perso il controllo all'altezza di un negozio di biciclette che si affaccia sulla strada, probabilmente a causa di un problema con il cambio automatico.  La macchina avrebbe urtato il muretto che delimita la pista ciclabile e, dopo il rimbalzo, il veicolo sarebbe poi tornato sulla carreggiata, invadendo la sede stradale e provocando un violento impatto frontale con la Lexus che sopraggiungeva dalla corsia opposta di marcia. Nella carambola sono rimaste coinvolta anche le due Panda che seguivano e che non avrebbe avuto il tempo di evitare l'incidente, andando a collidere con i mezzi già coinvolti. 

Imponente il dispiegamento dei soccorsi: sul posto sono intervenute quattro ambulanze, oltre alle forze dell'ordine incaricate dei rilievi e della gestione della viabilità. Al momento non sono note le condizioni delle persone coinvolte né il numero esatto dei feriti. La circolazione lungo la Marecchiese risulta al momento bloccata. 





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