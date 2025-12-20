Maxi operazione antidroga in diverse città, tra cui Rimini. 384 arresti Sotto la lente della polizia anche i cannabis shop

Sul finale dell'anno le forze dell'ordine sferrano un duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti. Maxi operazione antidroga, da nord a sud dello stivale, con nel mirino di Polizia di Stato e squadre mobili, diverse regioni, tra cui anche l'Emilia Romagna. In provincia di Rimini i controlli si sono concentrati nei parchi, presso la stazione ferroviaria e negli stabili abbandonati. In manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti 7 persone, tutte di origine straniera. 20 gli indagati in stato di libertà.

Sequestrati complessivamente 100 grammi di cocaina. Sotto la lente anche i cannabis shop. I controlli hanno portato alla denuncia in stato di libertà di due persone e al sequestro di 5.400 grammi di cannabinoidi e 2.800 di altre sostanze.

Impressionanti i numeri a livello nazionale, che ben fotografano la portata dell'operazione: identificate oltre 95.000 persone sospette, di cui oltre 16.00 stranieri e circa 11.000 minorenni, soprattutto in aree di spaccio o di quella che è stata ribattezzata la “mala-movida”. 384 gli arrestati, di cui 166 stranieri e 6 minorenni.

Sequestrate, tra le altre cose, 41 armi da fuoco e 80 armi bianche nonché 300.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

