Maxi operazione dei Carabinieri di Rimini: 39 arresti per furti e traffico di droga. Cocaina anche sul Titano

Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Rimini hanno eseguito un’operazione su larga scala che ha portato all’arresto di 39 persone accusate di furti, rapine e traffico di stupefacenti. L’indagine, avviata mesi fa dalla Sezione Operativa di Riccione, ha smantellato una rete criminale composta prevalentemente da cittadini albanesi, attivi in Emilia-Romagna e altre regioni. L’operazione, che ha coinvolto oltre 200 militari, si è svolta in diverse province con il supporto di reparti specializzati e delle forze di polizia locali. Le indagini hanno permesso di identificare i responsabili di numerosi furti in abitazione e di un vasto traffico di cocaina, gestito con un sistema di turnover di spacciatori per eludere i controlli.

La droga veniva distribuita non solo in Riviera, ma anche nelle Marche e a San Marino, dove venivano effettuate consegne a domicilio su richiesta. Tra i risultati più significativi, il sequestro complessivo di oltre 253 kg di cocaina e 40 di hashish, per un valore stimato di oltre 8 milioni di euro all’ingrosso e 25 milioni al dettaglio. Durante le perquisizioni, sono state trovate armi da fuoco, gioielli, orologi e beni di lusso per migliaia di euro. Le autorità stanno inoltre verificando un possibile collegamento tra uno dei gruppi criminali sgominati e il furto avvenuto il 29 dicembre scorso nell’abitazione di Pierina Paganelli, la donna uccisa il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino, a Rimini. I ladri, dopo essere entrati dalla finestra del balcone e aver smurato una cassaforte, si erano allontanati rompendo i sigilli della Polizia di Stato.

La cassaforte vuota era stata poi ritrovata in un campo vicino. Il sostituto procuratore Davide Ercolani e i Carabinieri di Rimini stanno approfondendo questa ipotesi. Rilevante anche la cattura di un pericoloso latitante a Piacenza e il coinvolgimento di un carabiniere, arrestato con la moglie per aver pianificato una rapina. Complessivamente, il Gip ha disposto 26 misure cautelari in carcere, tre ai domiciliari e dieci interrogatori. Alcuni indagati risultano ancora irreperibili e sono ricercati all’estero.