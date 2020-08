Maxi tamponamento a Borgo Maggiore: coinvolta anche auto Rsm

Quattro vetture sono state coinvolte in un tamponamento a Borgo Maggiore lungo la superstrada, forse a causa della distrazione; proprio all'ingresso del parcheggio della Funivia. L' incidente ha coinvolto anche una mercedes con targa San Marino. E' avvenuto verso le 12.15, e non si sono state conseguenze per le persone, solo auto danneggiate.

Ma il numero dei mezzi coinvolti e soprattutto entrambe le corsie di via XXVIII Luglio impegnate, hanno visto il pronto intervento della Polizia Civile che ha bloccato i mezzi in salita già dalla rotonda dell'Agip: i turisti sono stati deviati verso Acquaviva e da li reindirizzati verso il Centro, mentre i sammarinesi hanno raggiunto Città svoltando ai Boschetti. Intervento che ha permesso di risolvere la situazione in una ventina di minuti e consentire il ripristino della viabilità.