Melegatti ritira lotto di pandoro sospetto

L'azienda dolciaria di Verona Melegatti ha ritirato un lotto di Pandoro in via precauzionale per la possibile presenza di corpi estranei in plastica dura. La segnalazione è presente anche sul sito del Ministero della Salute. I dolci in questione sono venduti nelle confezioni da 740 e 750 grammi con numero di lotto 210917 e scadenza al 30 aprile 2022. L'azienda raccomanda di non consumare il dolce con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d'acquisto.

