SAN MARINO Mezzo in fiamme a Galazzano: interviene l'Antincendio, nessuna persona coinvolta [video]

Intorno alle 10.45 una richiesta di intervento è arrivata alla Centrale Operativa Interforze per l'Incendio di un veicolo. La sezione Antincendio della Polizia Civile è partita in direzione Serravalle, dove nella zona industriale di Galazzano, in via Costa del Bello, a ridosso della rotatoria con Strada cardio, si erano sviluppate le fiamme nell' area motore di un camioncino. Il mezzo era alimentato a benzina e metano, cosa che ha richiesto particolare attenzione da parte della squadra intervenuta che ha prontamente spento le fiamme, mettendo in sicurezza la zona. Nessuna persona risulta coinvolta.

