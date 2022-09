Michael Antonelli, il processo agli organizzatori della gara ciclistica inizierà a gennaio Così ha deciso il GUP del Tribunale di Pistoia

Michael Antonelli, il processo agli organizzatori della gara ciclistica inizierà a gennaio.

Nel procedimento penale per la morte di Michael Antonelli, ciclista under23 di San Marino, oggi la richiesta di rinvio a giudizio dei due imputati per omicidio colposo si è discussa in udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Pistoia. Erano presenti le Parti Civili (genitori e fratello di Michael) rappresentate dagli Avvocati Alberto e Fiorenzo Alessi, che hanno citato anche le Compagnie Assicuratrici LYOID ed UNIPOL, nonostante il tentativo di ottenere l’estromissione dal processo penale. Accogliendo le richieste della Pubblica Accusa e degli Avvocati di Parte Civile, il Giudice ha decretato il rinvio a giudizio ed il processo al Tribunale di Pistoia, che dovrà accertare la fondatezza dell’accusa mossa ai due imputati di non aver adottato tutte le cautele previste dalla legge e dai regolamenti Federali a tutela della sicurezza dei Ciclisti partecipanti alla Firenze Viareggio del 2018, inizierà il prossimo 17 gennaio.

