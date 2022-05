Michael Antonelli: lunedì il processo per la morte del ciclista. La madre del sammarinese chiede Giustizia

Per una singolare coincidenza il processo inizierà proprio all'indomani della seconda edizione del Memorial Michael Antonelli. La gara ciclistica juniores - per onorare la memoria del giovane e talentuoso sammarinese - prenderà il via anche in questa occasione da Cesenatico. Una ferita aperta, il ricordo di quanto accadde il 15 agosto del 2018. Durante la Firenze-Viareggio Antonelli rimase coinvolto in una caduta di gruppo, e finì in una scarpata, battendo il capo. Poi il ricovero in terapia intensiva; cui seguì un lungo e difficile percorso riabilitativo, viste le lesioni riportate.

Si rivelò fatale, infine, il Covid: un lutto che colpì nel profondo la comunità sammarinese e tutto il panorama sportivo. Chiede giustizia, ora, la madre; per tutte le sofferenze che patì Michael, e il dolore di chi gli è stato vicino fino all'ultimo. Ma anche per i giovani che si affacciano al ciclismo. Sappiamo che ci sono dei rischi – sottolinea Marina Mularoni –, ma si possono anche evitare. Insieme al figlio Mattia – e al proprio team di legali - lunedì sarà presente, al Tribunale di Pistoia, per l'udienza preliminare.

La Procura ha chiesto infatti il rinvio a giudizio dell'organizzatore e del direttore della gara, nel corso della quale si verificò la caduta. E ciò al termine di indagini avviate su esposto della famiglia del ciclista. L'accusa è di omicidio colposo, essendo stato ravvisato – dagli inquirenti – un nesso causale tra la morte del giovane e l'incidente. Voglio capire cosa accadde quel giorno, rimarca Mamma Marina; “I responsabili sembrano già stati individuati. Siamo fiduciosi – aggiunge -, vediamo cosa succederà”.