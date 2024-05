CRONACA Microcar con 4 minorenni a bordo si ribalta a Murata [VIDEO]

Una microcar si è ribaltata in via del Serrone, a Murata. Erano circa le 17.30 quando il piccolo veicolo, che scendeva in direzione Fiorentino, si è trovata con le ruote in aria, all'altezza del ristorante Il Piccolo. Nella vettura ci sarebbero stati quattro minorenni. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nel sinistro.

Sul posto si sono precipitate tre ambulanze, due pattuglie della Polizia civile, un mezzo dell'Antincendio e una della Gendarmeria che, per facilitare i soccorsi, hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni. I feriti, trasportati al Pronto soccorso, non avrebbero subito lesioni di particolare entità. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica indaga la Polizia civile.

