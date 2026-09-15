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Microcar tampona auto in viale Onofri | FOTO

Nessun ferito nell’incidente: la vettura si era fermata per far attraversare un pedone sulle strisce

15 set 2026
Microcar tampona auto in viale Onofri | FOTO

Incidente senza conseguenze nel primo pomeriggio di martedì in viale Onofri, a San Marino Città. Poco dopo le 13, una Fiat 500L con targa italiana, che procedeva in discesa in direzione Kursaal, si è fermata all’altezza del Bar Guaita per permettere a un pedone di attraversare sulle strisce.

Alle sue spalle sopraggiungeva una microcar con a bordo due ragazze, appena uscite da scuola al termine della prima giornata dell’anno scolastico. La conducente, maggiorenne, non sarebbe riuscita ad arrestare il mezzo in tempo, tamponando la vettura che la precedeva, probabilmente anche a causa della ridotta distanza di sicurezza. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita.

Sul posto è intervenuta la Polizia Civile che, considerata la lieve entità dell’incidente, ha prestato assistenza nella compilazione del modulo di constatazione amichevole.




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