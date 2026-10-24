Microcar targata San Marino fuori strada a Mulazzano: giovane trasportato in elicottero a Cesena - FOTO

Grave incidente stradale intorno alle 12.30 di oggi lungo via Ranco a Mulazzano, nel comune di Coriano. Un giovane del 2008, alla guida di una microcar con targa sammarinese, è uscito di strada mentre percorreva una curva a sinistra in discesa, in direzione di Strada del Marano. L'incidente è avvenuto lungo un collegamento molto frequentato dagli automobilisti sammarinesi, dato che unisce Faetano e Montegiardino con Torraccia e Falciano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118. Vista la situazione, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Il giovane ha riportato traumi multipli ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Cesena per ricevere le cure necessarie. La dinamica del sinistro è al centro delle indagini Municipale ma, da una prima ricostruzione, sembra che non siano coinvolti altri veicoli.







