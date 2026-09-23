Microspia nell’auto del generale Gdf consulente a San Marino: assoluzione, prescrizione e due condanne

Cinque anni dopo il ritrovamento di una microspia e di un localizzatore Gps nascosti nell'auto del generale Enrico Cecchi, già comandante provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, è arrivata la sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini.

Il giudice monocratico ha assolto l'ex buttafuori riminese di 55 anni dall'accusa di interferenze illecite nella vita privata “perché il fatto non sussiste”. Per l'altra contestazione, relativa all'esercizio abusivo della professione di investigatore privato, è invece intervenuta la prescrizione.

L'uomo, difeso dall'avvocato Piergiorgio Tiraferri, aveva sempre respinto l'ipotesi di avere spiato Cecchi. L'ex buttafuori e il titolare 45enne di un negozio di telefonia di Rimini sono stati invece condannati a tre mesi di reclusione, con pena sospesa, per la ricettazione delle schede Sim utilizzate per i dispositivi. Il commerciante è assistito dall'avvocato Luigi Patimo. Respinta anche la richiesta di risarcimento avanzata da Cecchi. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 60 giorni.

La vicenda risale al settembre 2021, quando Cecchi si accorse della presenza del Gps e della microspia sulla propria vettura e presentò denuncia alla Guardia di Finanza. Le indagini, coordinate dalla Procura di Rimini, risalirono attraverso il codice Imei del dispositivo e le schede Sim ai due uomini poi finiti a processo.

All'epoca Cecchi svolgeva a titolo gratuito un incarico di consulenza per il segretario di Stato alle Finanze di San Marino, Marco Gatti. Nel dicembre 2021 aveva pubblicamente collegato i propri sospetti a quell'attività, dichiarando: “Ho il sospetto che i mandanti siano nella Repubblica di San Marino” e aggiungendo: “La mia ipotesi è che chi voleva spiarmi lo ha fatto per motivi politici sammarinesi”. Si trattava di un'ipotesi espressa da Cecchi: la sentenza di primo grado non ha accertato una responsabilità per lo spionaggio, avendo assolto l'imputato dall'accusa di interferenze illecite perché il fatto non sussiste.











