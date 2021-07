Minaccia clienti di un bar con chiave inglese, arrestato sammarinese

Un sammarinese di 25 anni è stato arrestato dalla polizia di Rimini per per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, rifiuto di fornire le proprie generalità, violenza privata e porto abusivo di armi. Ieri mattina, alle 7.30 il sammarinese è stato fermato perché stava infastidendo i clienti di un bar in Viale Amerigo Vespucci: erano le 7.30 circa, il giovane era ubriaco ed impugnava una chiave inglese, subito sequestrata dagli agenti chiamati dal gestore del bar. L'uomo ha inveito contro le forze dell'ordine, ha danneggiato l'auto di servizio e colpito alla mano uno dei poliziotti che cercava di fermarlo. L’arresto è stato convalidato: il sammarinese avrà l'obbligo di firma in attesa dell'udienza definitiva.