VALCONCA Minaccia di gettarsi dal tetto di casa: anziano salvato da Carabinieri e Vigili

Ha cercato di farla finita, arrampicandosi sul tetto della propria abitazione, nel territorio della Valconca. Sono stati attimi di paura venerdì 2 agosto nel corso della mattinata. Erano circa le 10 quando i Carabinieri della Compagnia di Riccione, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti, a seguito di varie segnalazioni al 112. Segnalavano la presenza di un uomo che si era arrampicato sopra il tetto della propria casa e minacciava di gettarsi nel vuoto. Da un’altezza di circa 8 metri. L'anziano, un pensionato, stava inoltre urlando verso il gruppo di persone che si era formato in strada, ribadendo la volontà di togliersi la vita.

Arrivati sul posto, un Carabiniere e due Vigili del Fuoco, sono saliti sul tetto con una scala, raggiungendo l'uomo e lo hanno subito bloccato. L'anziano era sdraiato e aggrappato a uno dei margini. Dopodichè lo hanno calmato e lo hanno aiutato a scendere.

In seguito è stato trasportato all’Ospedale di Riccione, per le cure del caso, dove si trova tutt'ora pur non avendo riportato alcuna ferita.

