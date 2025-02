GIUDIZIARIA Minacciava di rivelare relazione clandestina con un sammarinese sposato Donna residente nel circondario a processo per estorsione. L'uomo le avrebbe dato oltre 21mila euro, poi la denuncia

Minacciava di rivelare relazione clandestina con un sammarinese sposato.

In tribunale la prima udienza di un processo in cui una donna, residente nel circondario, è imputata per aver estorto, con minacce gravi, oltre 21mila euro, tra il 2018 e 2019, a un uomo di San Marino. Secondo l’accusa, lo ricattava con messaggi inquietanti, prospettando violenze fisiche, minacce di morte e addirittura mutilazioni, se non avesse pagato. Inoltre – secondo l'accusa – la donna minacciava di rivelare la loro relazione clandestina per mettere a rischio il matrimonio dell'uomo. Il giudice ha disposto una perizia sui messaggi whatsapp inviati dall'imputata per verificarne l’attendibilità. È stata inoltre fissata per il 12 maggio l’audizione del denunciante, richiesta dalla procura fiscale, per approfondire la vicenda.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: